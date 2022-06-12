Мэр Тюмени вручил 24 школьникам паспорта.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук вручил 24 школьникам паспорта. Он поздравил школьников с праздником и пожелал молодым людям быть достойными гражданами России, любить свою страну и реализоваться в жизни.

– Получая паспорт Российской Федерации, вы становитесь той силой, которая движет вперед, которая защищает мир. Вы – те люди, те жители нашего города, которые уже прославляют свое учебное заведение, наш город и нашу страну. Традиционно в день России мы вручаем паспорта тем, кто уже отличился. Тем, кем гордимся. Мы гордимся вами, – заявил градоначальник.

Кстати, в поздравлении и вручении паспортов также приняли участие заслуженный артист театра и кино Леонид Окунев и Мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, участник Олимпийских игр Олег Сергеев.