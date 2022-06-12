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Общество12 июня 2022 7:15

Мэр Тюмени вручил 24 школьникам паспорта

Он поздравил школьников с праздником и пожелал молодым людям быть достойными гражданами России
Сергей Швецов
Мэр Тюмени вручил 24 школьникам паспорта.

Мэр Тюмени вручил 24 школьникам паспорта.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук вручил 24 школьникам паспорта. Он поздравил школьников с праздником и пожелал молодым людям быть достойными гражданами России, любить свою страну и реализоваться в жизни.

– Получая паспорт Российской Федерации, вы становитесь той силой, которая движет вперед, которая защищает мир. Вы – те люди, те жители нашего города, которые уже прославляют свое учебное заведение, наш город и нашу страну. Традиционно в день России мы вручаем паспорта тем, кто уже отличился. Тем, кем гордимся. Мы гордимся вами, – заявил градоначальник.

Кстати, в поздравлении и вручении паспортов также приняли участие заслуженный артист театра и кино Леонид Окунев и Мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, участник Олимпийских игр Олег Сергеев.