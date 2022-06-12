На Цветном бульваре в Тюмени открылись 22 национальных подворья. Фото Сергея Кузнецова.

На Цветном бульваре в Тюмени открылись 22 национальных подворья. Здесь проходит XXV областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы».

Член белорусского сообщества Ольга Кустова сообщила, что они очень долго готовились к празднику: «Сегодня до четырех часов дня будем проводить множество мастер-классов по плетению ковриков и развитию навыков рукоделия».

Таким образом, жители и гости города могут принять участие в мастер-классах, послушать музыку и посмотреть танцы, ознакомиться с выставками национальных мастеров, попробовать блюда национальной кухни.

Кстати, в течение дня на Цветном бульваре будет работать спортивно-развлекательная площадка «Игры и забавы народов России», где гости могут стать участниками обрядов и народных игр.