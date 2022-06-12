Тюменцам покажут около ста творческих номеров в рамках фестиваля национальных культур «Мост дружбы». Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцам покажут около ста творческих номеров в рамках фестиваля национальных культур «Мост дружбы». Мероприятие пройдет сегодня, 12 июня, в День России, на Цветном бульваре.

– На центральной аллее бульвара развернутся 22 национальных подворья, на которых будут представлены элементы традиционной бытовой культуры народов Тюменской области, обряды и традиции, блюда национальной кухни, мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам, а также игра на народных музыкальных инструментах, народный танец и песни, – рассказали в Информационном центре Правительства региона.

Культурно-развлекательная программа начнется в 11.00. Вход свободный.