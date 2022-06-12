Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем России, пожелав здоровья и новых свершений. Фото - uralfo.gov.ru.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем России. Он отметил, что это особенный день, который знаменует многовековой путь Отечества, его победы и достижения, а также трудовые и ратные подвиги нашего народа.

«Сегодня День рождения нашей прекрасной России. Нашей любимой страны. Сильного и могучего государства. С мощной самодостаточной экономикой. У нас немало поводов для гордости. Но главная наша сила – это трудолюбивые, талантливые и щедрые люди. Мы любим свою Родину. И готовы противостоять любым вызовам», – заявил полпред.

Якушев подчеркнул, что, цитата, «трудности делают нас только сильнее»: «Так будет и на этот раз – вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков. С праздником, друзья! Благополучия, счастья, здоровья и новых свершений!»