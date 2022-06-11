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Общество11 июня 2022 13:35

Тюменцы посмотрели душевный концерт, организованный в честь Дня России

Зрителей ожидали премьеры песен в исполнении творческих коллективов ДК и профессиональных коллективов ЦКиТ «Тюмень»
Марина Прохорова
Фото: АиФ/ Дом культуры

Фото: АиФ/ Дом культуры

В преддверии Дня России коллективы «Дома культуры «Орфей» и профессиональные коллективы ЦКиТ «Тюмень» подготовили для горожан добрый и красивый концерт под названием «Прекрасна ты, моя Россия».

Праздничная программа погрузила гостей и участников в атмосферу патриотизма - зрителей увидели премьеры песен в исполнении творческих коллективов ДК и профессиональных коллективов ЦКиТ «Тюмень».

- Очень душевный концерт. Мы были в полном восторге от вокальной группы «Матрица», - поделилась впечатлениями зрительница Светлана Морозова.

Фото: АиФ/ Дом культуры

Фото: АиФ/ Дом культуры

Также прошли интерактивные программы «Дай пять», «Нарисуй Россию», мастер класс по изготовлению поздравительной открытки, а для самых активных организовали спортивную интерактивную зону. Кроме того, с 9:00 до 21:00 для гостей будет открыта выставка рисунков «Моя Россия».

Все эти мероприятия оставят яркие воспоминания у каждого гостя праздничной программы.