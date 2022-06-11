Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 июня 2022 года: заболели еще 16 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

Тюмени продолжается пандемия коронавируса. По данным местного оперативного штаба, на сегодняшний день зарегистрировано еще 16 случаев заражения, всего с начала пандемии заболели 191 849 человек. Кроме того, 11 жителей было госпитализировано в больницу в связи с плохим самочувствием, а скончались - 0 человек.

В России выявлено 3 627 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 362. Всего в стране зарегистрировано 18 373 184 случая. Излечились от коронавируса 4 827 человек, скончались - 72.