В Тюменской области успешно реализуются соглашения, заключенные между правительством и крупнейшими компаниями на ПМЭФ-2021 Фото: Ольга Крыльцова

В скором времени пройдет юбилейный 25-ый Петербургский международный экономический форум, имеющий огромное значение как для страны, так и для Тюменской области.

Например, в прошлом году власти подписали соглашения с ООО«Сибур» и ТюмГУ для реализации проекта «Карбоновая станция». Он подразумевает создание инфраструктуры для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменений климата параметров.

Кроме того, еще одно соглашение Тюменское правительство подписало с ПАО «МТС». Согласно ему, стороны обязуются работать в области реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также внедрять цифровые технологи в инфраструктуру области.

С ПАО «Газпром» подписана дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей, продукции. В рамках дорожных карт «Газпром» взаимодействует c промышленным комплексом Тюменской области с 2016 года. Новые документы рассчитаны на 2021-2023 годы.

А сотрудничество с ООО «Фармасинтез-Тюмень» направлено на дальнейшее стабильное развитие химико-фармацевтической промышленности Тюменской области и улучшение инвестиционного климата.

По предварительным оценкам департамента инвестиций, порядка 5,5 млрд рублей было вложено в результаты.