Тюменская федерация автоспорта приглашает всех желающих на гонки грузовиков

Фото: Грузовой автокросс (Тюмень, трасса "Силкин Лог"), соцсети

Тюменская региональная федерация автомобильного спорта приглашает всех желающих на Чемпионат России по автокроссу на грузовых автомобилях. Мероприятие пройдет 19 июня в местечке под названием «Силкин лог» (возле села Кулаково по Ирбитскому тракту). Съедутся на него сильнейшие пилоты России из Москвы, Рязани, Кургана, Екатеринбурга, Ульяновска, Самары, Красноярска и Читы.

Ребята покажут свое мастерство и побороться за звание лучшего в двух зачетных группах: «Т4-3» (ЗИЛ 130 +ГАЗ 53) и «Т1-2500» (УАЗ).

По словам организаторов, этот вид автоспорта можно назвать самым зрелищным: на старт одновременно выходят до 10 многотонных автомобилей. А удобное расположение трассы позволит зрителям одновременно видеть почти всю гонку одновременно.