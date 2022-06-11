В День города тюменцы впервые увидят фестиваль колокольного звона Фото: Вера Зенина

В День города в Тюмени впервые пройдет фестиваль колокольного звона. Мероприятие развернется на праздничной площадке в Гилевской роще. Это то место, где до революции находился колокольный завод Гилевых.

Как сообщает «Вслух.ру», в город привезут колокола, отлитые на заводе Гилева. Сначала передвижная звонница проедет по улицам Тюмени, а затем состоится перекличка между колокольней и передвижной звонницей у Знаменского собора. Кроме того, в самой роще пройдут различные мероприятия: литье колокола по старинной технологии, мастер-классы, концертная программа и лекции.

Запланированы и другие мероприятия. Например, на площади 400-летия Тюмени состоятся выступления профессиональных творческих коллективов, шоу-проект «Битва оркестров» и молодежный фестиваль уличной культуры «Энергия города». На Цветном бульваре запланированы фестиваль творчества «Парад талантов» и народное гуляние «Тюмень мастеровая». В восьмой раз пройдет фестиваль «Пикник книг на площади Солнца», сквер Владислава Крапивина примет второй городской фестиваль «Хоот векки», а сквер Комсомольский - фестиваль «Сны улиц».