На ремонт школ и детских садов в Тобольске потратят более 650 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

На ремонт школ и детских садов в Тобольске потратят более 650 миллионов рублей из муниципального и областного бюджетов. Работы во всех образовательных организациях завершатся к 15 августа.

В частности, деньги из областного бюджета направлены на замену оконных блоков в школе №12 и замену дверных проемов в гимназии им. Лицмана. На средства муниципального бюджета планируется капремонт школы №16 им. Неймышева, а также бассейнов в двух детсадах и школе №6 пос. Сумкино.

На средства муниципального бюджета благоустроят пришкольную территорию и отремонтируют системы холодного и горячего водоснабжения в школе №12, а в школе №7 запланирован ремонт правого блока. В детсаду №49 установят индивидуальный тепловой пункт и отремонтируют сети.

В школе №17 заменят устаревшую пожарную сигнализацию на автоматическую, обновят наружное освещение в детских садах № 51, 40, 49, а в школе №20, расположенной в микрорайоне Менделеево, подлежат замене наружные эвакуационные лестницы, сообщает «Тюменская линия».