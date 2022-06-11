Тюменцы могут поучаствовать в ежегодном летнем проекте и выиграть призы Фото: Вера Зенина

Горожан приглашают принять участие в ежегодном межведомственном проекте «Тюменское лето». В его рамках каждый желающий может проявить себя в разных областях, например, спорте, искусстве, науке, знании основ безопасности жизнедеятельности и прочее.

По словам ведущего специалиста отдела молодежной политики профильного департамента Кристины Плосковой, ежедневно на протяжении каждого летнего месяца будут проводиться игровые программы творческой, спортивной, интеллектуальной и профилактической направленностей. Это и различные конкурсы, и эстафеты, и квесты, и викторины.

- Так как этот год является годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, будут проводиться различные мероприятия, связанные с сохранением традиций. Участники проекта смогут окунуться в историю нашей страны и ее культурного кода, - прокомментировала специалист.

Кроме того, будет предложена серия мероприятий, посвященных пожарной безопасности, дорожного движения и на воде. Специалисты проведут инструктажи и расскажут основные правила.

В зависимости от дня посещения площадки участнику выдадут жетон определенного цвета. Распределение по цветам следующее: в понедельник - желтые жетоны, во вторник - голубые, в среду - темно-зеленые, в четверг - красные, в пятницу - белые, в субботу - салатовые.

Участники, набравшие большое количество жетонов, смогут обменять их на подарки. Такая возможность представится в День молодежи - 27 июня, День города - 30 июля и День физкультурника - 13 августа, сообщает «Тюменская область сегодня».