Тюменцев приглашают посмотреть нуарный детектив Альфреда Хичкока

Фото: "Контора пароходства", соцсети

Тюменцев приглашают на открытие киноклуба в «Конторе пароходства», которое состоится 18 июня в 19:00. Напоминаем, что данное мероприятие проходит ежемесячно, в июне тюменцы смогут посмотреть фильм Альфреда Хичкока «Завороженный».

Это нуарный детектив 1945 года, в котором зрители увидят любовный роман сотрудницы института психиатрии Констанс с новым директором, известным ученым Эдвардсом. Спустя время молодой профессор начинает вести себя очень странно, и вскоре Констанс обнаруживает, что ее возлюбленный не тот, за кого себя выдает.

Кинопоказы проводятся один или два раза в месяц. После сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма.

Следить за анонсами можно на сайтах и в соцсетях организаторов. Вход - бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться, сообщает «Мой портал».