Тюменский врач предупредил пожилых дачников о риске инсульта при чрезмерной работе Фото: Ольга Крыльцова

Руководитель службы экстренной помощи ТОКБ № 2 Антон Терехин напомнил горожанам о профилактике инсульта летом, особенно это касается пожилых дачников. По словам медика, нередко бабушек и дедушек привозят в больницу на скорой прямо с дачных участков. При жаркой погоде и высокой физической активности организм быстро теряет влагу, кровь сгущается и повышается риск образования тромбов.

- Работа на участке не должна длиться дольше шести часов в день. Не пытайтесь сделать все разом, лучше разделите на части и выполняйте поочередно с перерывами на отдых. Раз в неделю обязательно устраивайте выходной, - рекомендует врач-хирург дачникам.

Нагрузку на сердечно-сосудистую систему можно снизить с помощью специализированного инвентаря. Например, использовать садовые приспособления для вскапывания земли и высадки рассады, тележку для переноса тяжестей.

- Когда пропалываете грядки, голова должна быть выше туловища. Хорошо сесть на невысокий табурет или надеть специальные наколенники и присесть прямо на землю, - говорит специалист.

Безопаснее всего работать утром, пока не жарит солнце, и в вечернее время, когда становится прохладнее. Гипертоникам обязательно нужно взять на дачу тонометр и назначенные лекарства.

- При температуре воздуха выше 30 градусов можно «заработать» тепловой удар даже в тени, а при слабом здоровье и до проблем с сердцем недалеко. Не пропускайте прием таблеток. Иначе рискуете вместо урожая заполучить гипертонический криз. При ухудшении самочувствия отложите все дела, отдохните, при необходимости обратитесь к врачу, - наставляет Антон Терехин.

Также врач-хирург отмечает, что нередко скорую пациентам вызывают соседи по даче, поэтому следует поддерживаться добрососедских отношений, сообщает «Тюменская область сегодня».