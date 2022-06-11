Эндоскописты тюменского МКДЦ диагностируют злокачественные образования на ранних стадиях

В отделении эндоскопии тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) за пять месяцев текущего года было проведено более 400 комплексных обследований (колоноскопия плюс фиброгастроскопия), взято 114 биопсий кишечника и 15 биопсий желудка на гистологическое исследование. В результате удалось выявить 52 случая подозрения на злокачественное новообразование.

Специалисты МКДЦ считают, что колоноскопия - одно из самых лучших, эффективных и информативных методик для диагностики заболеваний толстого кишечника в современной медицине. Она позволяет оценить состояние кишечной стенки и выявить даже небольшие очаги. Проведение такой процедуры показано в качестве профилактики людям после 40 лет.

- В последнее время отчетливо прослеживается омоложение онкологических заболеваний. Совсем недавно был выявлен случай запущенного злокачественного новообразования органов желудочно-кишечного тракта у 30-летнего пациента, - рассказал Бахтиержон Юлдашев, завотделением эндоскопии МКДЦ.

Ключевым этапом для успешной колоноскопии является тщательная подготовка. В МКДЦ для этого используют бесшлаковые 7-дневные диеты с дальнейшим приемом медикаментозных препаратов по 2-х этапной схеме.

- Благодаря этому врач-эндоскопист, «вооруженный» современным оборудованием, может выявить даже миллиметровую опухоль на ранней стадии, пока она не проникла в глубокие слои и нет никаких физических признаков опухоли. Для этого важно убеждать людей не бояться колоноскопии и приходить на профилактические скрининговые обследования тогда, когда еще ничего не болит, - убежден медик.