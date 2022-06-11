В Тюмени определили лучших молодых легкоатлетов
Фото: Ольга Крыльцова
В Тюмени завершились двухдневные городские соревнования «Шиповка юных». Участвовали в них юноши и девушки 10-15 - всего 155 человек. Молодые спортсмены показали свои умения в беге на 60 метров, прыжках в длину и высоту, метании спортивного снаряда и эстафете.
Обязательное условия для участия - быть в обуви с шипами, отсюда и пошло название турнира.
Лучшие результаты среди мальчиков младшего возраста показали: Владимир Юровских, Тимофей Лебедев и Иван Митасов. А среди девочек младшего возраста: Арина Ефименко, Анастасия Збанацкая и Ярослава Лисичкина.
В командном зачете первые места среди юношей распределились следующим образом: команда средней общеобразовательной школы №22 и команда средней общеобразовательной школы №41. Среди девушек: команда средней общеобразовательной школы №22 и команда средней общеобразовательной школы №69.
Победители в личном первенстве смогут войти в состав сборной Тюменской области.