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Спорт11 июня 2022 4:32

В Тюмени определили лучших молодых легкоатлетов

Они участвовали в городских соревнованиях «Шиповка юных»
Марина Прохорова
В Тюмени определили лучших молодых легкоатлетов

В Тюмени определили лучших молодых легкоатлетов

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени завершились двухдневные городские соревнования «Шиповка юных». Участвовали в них юноши и девушки 10-15 - всего 155 человек. Молодые спортсмены показали свои умения в беге на 60 метров, прыжках в длину и высоту, метании спортивного снаряда и эстафете.

Обязательное условия для участия - быть в обуви с шипами, отсюда и пошло название турнира.

Лучшие результаты среди мальчиков младшего возраста показали: Владимир Юровских, Тимофей Лебедев и Иван Митасов. А среди девочек младшего возраста: Арина Ефименко, Анастасия Збанацкая и Ярослава Лисичкина.

В командном зачете первые места среди юношей распределились следующим образом: команда средней общеобразовательной школы №22 и команда средней общеобразовательной школы №41. Среди девушек: команда средней общеобразовательной школы №22 и команда средней общеобразовательной школы №69.

Победители в личном первенстве смогут войти в состав сборной Тюменской области.