Кинологи рассказали тюменцам о рисках, которые несет для собак природная вода Фото: Вера Зенина

С началом жарких дней тюменцы массово отправляются на водоемы. Не упускают возможности побывать на реке или озере и владельцы домашних животных, зачастую беря четвероногих любимцев вместе с собой.

Однако кинологи и ветеринары предостерегают: вода из природных водоемов может быть опасна для здоровья животного. Собакам не стоит разрешать пить оттуда воду, так как они могут подцепить неприятную инфекцию или отравиться.

Как рассказали специалисты Российской кинологической федерации, в воде собака может заразиться лептоспирозом, а затем передать инфекцию хозяину. Также из-за бактерий, которые содержатся в застоявшейся воде, возможно заражение лямблиозом. Кроме того, не стоит пить воду из луж, поскольку в нее попадают автомобильные выхлопы и вредные вещества из почвы.

В целом, по словам ветеринаров, вода, которую хозяин даете своей собаке, обязательно должна быть чистой - фильтрованной, бутилированной или кипяченой. В жаркие дни на прогулку стоит брать с собой качественную воду в бутылке, сообщает «Мегатюмень».