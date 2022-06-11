Тюменцы споют гимн России вместе с профессиональными артистами

Будут и другие мероприятия Фото: Ольга Крыльцова

В преддверии Дня России, который пройдет 12 июня, тюменский ДКиТ «Торфяник» подготовил для жителей и гостей города праздничную программу «Россия - моя история».

- У нас запланированы мероприятия, которые придутся по душе и детям, и взрослым. Начинается программа ровно в 14:00, приходите, будем рады видеть всех, - обратилась к тюменцам заместитель директора по деятельности ДКиТ «Торфяник» Наталья Аншакова.

Проходить праздничная программа будет в концертном зале. Для всех пришедших выступят творческие коллективы дома культуры, тюменский оркестр русских народных инструментов имени Л.В. Беззубова «ТОРНИ», а также звездный дуэт артистов Евгений Петропавловский и Ирина Вайланд. Они исполнят гимн России, а подпевать им смогут все желающие.

По словам Натальи Аншаковой, это будет специальная акция «Споем гимн все вместе».

- То есть зрители смогут спеть гимн с наши профессиональными артистами, - уточнила замдиректора.

Еще одно мероприятие пройдет в холле дворца культуры. Это выставка творческих работ воспитанников студии изобразительного искусства «Колибри». Под руководством опытного педагога Оксаны Шишкановой ребята нарисовали рисунки, посвященные тематике праздника.