Нефтяники «РН-Пурнефтегаза» познакомили школьников Губкинского с главными символами страны.

Ко Дню России сотрудники «РН-Пурнефтегаза» организовали городскую акцию «Гимн России». Для воспитанников губкинского летнего пришкольного лагеря нефтяники провели познавательное мероприятие на знание истории России и текста гимна – символа страны наряду с гербом и флагом. Школьникам рассказали об этимологии слова, о том, что в истории России было семь гимнов, из них первым официальным считается «Молитва русских» на стихотворение Василия Жуковского. Он был утверждён в 1816 году. Юные северяне узнали, что главная цель гимна – укреплять патриотизм и силу духа народа. Для этого в нём обязательно должна быть история страны и её миссия (предназначение), чтобы граждане, читая главный текст страны, получили ответы на вопросы: в чём наша уникальность и к чему мы стремимся.

Нефтяники планируют провести такие мероприятия до конца года во всех школах Губкинского. По мнению педагогов, акция «Гимн России» познавательна и актуальна, поскольку с нового учебного года во всех школах страны по понедельникам будет исполняться российский гимн с поднятием государственного флага.