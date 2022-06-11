Погода на 11 июня 2022 года в Тюмени: дожди и грозы

Погода в Тюмени на 11 июня 2022 года Фото: Вера Зенина

В субботу, 11 июня, тюменцев ожидают дожди и грозы. С самого утра небо будет затянуто серыми тучами, а накрапывать начнет ближе к обеду. Днем столбики термометров покажут +18 градусов, затем температура опустится до +14, а ночью похолодает до +12. Не прибавит комфорта и сильный юго-восточный ветер, дующий со скорость 6-11 м/с, во время грозы порывы могут достигать 16 м/с.

По народному календаре 11 июня отмечается день Федосьи Колосяницы. Такое название этот праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. А еще 11 июня все, кто верует во Христа, вспоминают святую страдалицу Феодосию, деву Тирскую. Свою мученическую смерть она приняла, когда ей было всего 17 лет.

Также считалось, что если в этот день светит яркое солнце, то сентябрь будет теплым, а если «заплакала» черемуха - грядет ливень.