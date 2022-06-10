В Тюмени предстоящий этап опрессовок коснется жителей домов на Мельникайте и Широтной. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени уже совсем скоро, а именно 20 июня, начнется следующий, третий по счету этап опрессовок. Горячую воду отключат в домах, расположенных на улицах Мельникайте, Широтной, Червишевский Тракт, а также оставшуюся часть района «Маяк».

А второй этап меж тем закончился досрочно. ГВС подали в 884 объекта в районах Дома Обороны, «Маяка» и Затюменки (это улицы Полевая, Ямская, Карла Маркса, Декабристов, Чернышевского и др.

Управляющие компании, которые должны были провести подготовительные работы к зиме внутри домов, настраивают оборудование и снабжают горячей водой квартиры.

Кстати, в числе основных причин выявленных повреждений – коррозионный износ металла трубопроводов. Особое внимание специалисты УСТЭК обратили на тепловые сети частного сектора затюменской части города.

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