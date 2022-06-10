Под Ишимом почти двое суток разыскивают пенсионера в галошах. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В деревне Нерпино Ишимского района Тюменской области уже почти двое суток разыскивают 77-летнего Сергея Кузнецкого. Мужчина ушел из дома на улице Новой 8 июня в половине девятого вечера, и до их пор о его местонахождении ничего не известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», пенсионер было одет в рубашку в синюю клетку, синие штаны и серые галоши. На вид ему 77 лет, имеет худощавое телосложение, его рост составляет 170 сантиметров, голубые глаза, короткие седые волосы с залысиной. У пропавшего есть особые приметы: нет зубов, отсутствует глаз.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее Ивановиче, просят позвонить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (34551) 7-98-02 – МО МВД России «Ишимский», 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что В Тюмени нашли мертвым 18-летнего Максима Яковлева, которого искали более двух недель. Ранее волонтеры рассказывали, что молодой человек вышел из дома, который находится в районе Казарово, еще 26 мая, после этого о его местонахождении не было ничего известно.

О том, что парень погиб, сообщили в социальных сетях, а именно в группе в соцсети «ВКонтакте» «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области». Там не стали уточнять подробности произошедшего.

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