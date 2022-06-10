Волонтеры-медики вручили тоболякам 150 ленточек с изображением российского флага. Фото предоставлено Тобольским медицинским колледжем.

В Тобольске активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» раздали 150 ленточек с изображением российского флага. Акция приурочена к предстоящему празднованию Дня России, который традиционно отмечается 12 июня.

– Волонтеры не просто поздравляли с приближающимся праздником, но и организовали опрос для населения. Не только взрослые, но и дети с удовольствием отвечали на вопросы, какие государственные праздники, кроме Дня России, они знают. Большинство назвали День Конституции, День российского флага и День народного единства, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Тобольского медицинского колледжа Юлиана Маскутова.

Кстати, ранее местное отделение ВОД «Волонтеры-медики» стало победителем конкурса «Лучшее местное отделение – 2021» в номинации «Лучший социальный проект».