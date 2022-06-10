В Тюменской области мужчина изнасиловал дочку друга, которая пригласила его на чай. Фото: Ольга Крыльцова

В Исетском районном суде вынесли приговор 34-летнему местному жителю Сергею Г. Мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

– Сергей пришел в гости к своим друзьям, но дома была только их 15-летняя дочь. Она пригласила друга семьи попить чай. Он задержался в гостях, а впоследствии изнасиловал девочку, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Обвиняемый свою вину признавал лишь частично, а в суде вообще заявил, что ничего подобного не делал.

Судебное разбирательство по делу проходило в закрытом режиме. В итоге преступника приговорила к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда – 500 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Горожанина обвиняют в действиях сексуального характера с применением насилия и покушении на изнасилование. Инцидент произошел вечером 9 января. Местный житель на лестничной площадке в одном из жилых многоквартирных домов областной столицы изнасиловал девушку.

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