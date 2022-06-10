Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 июня 2022 года: заболели еще 12 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июня 2022 года увеличилось на 12. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июня 2022 года увеличилось на 12. Всего с начала пандемии ковид подхватили 191 833 человека.

По состоянию на 10 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 419, снизившись по сравнению с предшествующими сутками на 3,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 4 332 человека, или на 0,8% больше в сравнении с 9 июня 2022 года. Выявлено 3 678 новых случаев. Умерли за сутки 70 человек.