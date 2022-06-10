Тюменские выпускники могут узнать результаты ЕГЭ на портале Госуслуг. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские выпускники могут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись.

– Авторизуйтесь и перейдите в раздел «Документы», выберите блок «Образование». В поле «Результаты ЕГЭ» нужно нажать «Запросить». Результаты появятся в течение нескольких секунд, сохранятся в личном кабинете и в дальнейшем помогут оценить шансы при поступлении в вузы, – рассказали в информационном центре правительства региона.

Кстати, уже сегодня, 10 июня, должны быть известны результаты экзаменов по географии, химии и литературе. Узнать график обработки экзаменационных работ можно здесь.