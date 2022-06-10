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Общество10 июня 2022 8:10

Тюменские выпускники могут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

Для этого нужно авторизоваться под своей подтвержденной учетной записью
Сергей Швецов
Тюменские выпускники могут узнать результаты ЕГЭ на портале Госуслуг.

Тюменские выпускники могут узнать результаты ЕГЭ на портале Госуслуг.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские выпускники могут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись.

Авторизуйтесь и перейдите в раздел «Документы», выберите блок «Образование». В поле «Результаты ЕГЭ» нужно нажать «Запросить». Результаты появятся в течение нескольких секунд, сохранятся в личном кабинете и в дальнейшем помогут оценить шансы при поступлении в вузы, – рассказали в информационном центре правительства региона.

Кстати, уже сегодня, 10 июня, должны быть известны результаты экзаменов по географии, химии и литературе. Узнать график обработки экзаменационных работ можно здесь.