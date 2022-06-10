Под Тюменью молодой плотник сорвался с 12-метровой высоты и получил тяжелые травмы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени будут судить начальника строительного участка субподрядной организации. Мужчину обвиняют в нарушении техники безопасности – из-за него рабочий получил серьезные травмы.

ЧП произошло 5 февраля 2022 года на стройке многоэтажного жилого дома в деревне Дударева. С 12-метровой высоты сорвался 28-летний плотник. У него диагностировали множественные тяжкие телесные повреждения.

– В рамках уголовного дела следователями назначен и проведен комплекс экспертиз, изъята и изучена документация, регламентирующая технику безопасности на объекте, – отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его направят в суд для рассмотрения по существу.

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