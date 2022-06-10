С тюменцами поговорят о воспитании детей и построении крепкой семьи. Фото: Вадим Бегун

18 июня в Ишиме пройдет дискуссионный семинар для родителей «Точка зрения семьи». На этой встрече семьи в игровом формате встретятся с профессиональными психологами из «Академии психологической практики».

Участники не только смогут высказаться, узнать мнение других, но и получить обратную связь от психологов на важные темы о воспитании детей и построении крепкой семьи. Принять участие бесплатно могут родители, воспитывающие одного и более детей, при этом обязательно присутствие и мужа, и жены.

В процессе игры участники смогут занимать свои точки зрения по поводу тех или иных утверждений о семейной жизни. Для обсуждения каждого из них будет выделено время, после чего будет показана общая статистика мнений по данному вопросу. Это отличный способ понять, откуда и почему берутся те или иные убеждения, а главное, как затем с ними работать в своей семье.

– Мероприятия подобного формата позволяют в игровой форме сверить установки в семье и учат выражать свое мнение, не задевая собеседника, а вовлекая его в диалог. Это очень ценно в отношениях мужа и жены, ведь для создания комфортного психологического климата в семье важно, чтобы была единая линия поведения родителей по отношению к ребенку, – отмечает организатор семинара Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Ведущие мероприятия – приглашенные эксперты, психологи АНО ДПО «Академия психологической практики» из Тюмени:

– Миля Ибрагимова – психолог со стажем 18 лет, экзистенциальный психотерапевт, системный семейный психотерапевт, специалист в области кризисной психологии с опытом работы в системе МЧС, директор АНО ДПО «Академия психологической практики», педагогическая практика с 2003 года.

– Екатерина Соколова – психолог-консультант, выпускница АНО ДПО «Академия психологической практики».

Семинар состоится 18 июня 2022 года, начало в 11.00.

Продолжительность встречи 2,5 часа.

Адрес: г. Ишим, ул. К. Маркса, 36, «Детская школа искусств».

Записаться на семинар можно по ссылке. Количество мест ограничено.