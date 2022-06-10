Под Тобольском мать семерых детей украла технику из арендованной квартиры. Фото: Ольга Крыльцова

В тобольском суде рассмотрят уголовное дело в отношении 34-летней Олеси Поторочиной. Она похитила технику из арендованной квартиры, которую ей любезно предоставил житель Иртышского.

– По версии следствия, Поторочина в октябре 2021 года сняла квартиру, а в апреле 2022 вынесла из неё микроволновую печь стоимостью 3 тысячи рублей и телевизор за 7 тысяч. Похищенное присвоила себе, и распорядилась им по своему усмотрению, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Обнаружив пропажу вещей, хозяин квартиры тут же заявил об этом в полицию. Стражи порядка нашли и задержали недобросовестную квартирантку. Стало известно, что ранее женщину уже привлекали к административной и уголовной ответственности. Она состоит на учете у врача-нарколога. В ближайшее время уголовное дело будет назначено к слушанию.

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