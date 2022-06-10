Ямальский парламентарий Сергей Ямкин выступил с докладом о развитии Арктики на международном саммите

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО. Сергей Ямкин.

В Санкт-Петербурге завершился VI международный саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов». Участие в нем принял и председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин.

По его мнению, максимально эффективно решать вопросы стратегического развития данной территории РФ позволит специальное правовое регулирование привлечения инвестиций, разработки, поддержки и внедрения важных для российской экономики проектов.

– Реалии Арктики таковы, что мы должны быть готовы на системной основе оперативно реагировать и разрешать ситуации, препятствующие эффективной реализации стратегических приоритетов, – подчеркнул спикер.

В своем докладе Сергей Ямкин обозначил приоритеты дальнейшего развития региона, особо подчеркнув, что успех в освоении Арктической зоны РФ возможен только при достижении баланса между интересами экономики, развитием человеческого потенциала и экологической безопасности.

Также он привел примеры успешных практик по поддержке населения округа и развития ямальской экономики. В числе последних – мост через реку Пур, построенный в рамках государственно-частного партнерства. Однако его реализация потребовала прямого участия главы региона Дмитрия Артюхова и слаженной работы региональных и федеральных законодателей, разработавших и принявших поправки в федеральный закон, позволяющие создавать участки платных дорог без альтернативных проездов.

– В последние годы мы существенно продвинулись в понимании значимости Арктических территорий для страны. Многое сделано для стимулирования деловой активности. Но каждый инновационный проект в Арктической зоне все равно выявляет лакуны нормативно-правового регулирования, которые для общего успеха необходимо оперативно заполнять. Сегодня целесообразно признать, что развитие Арктической зоны будет требовать развития общего правила или создания специального правового режима, – пояснил спикер ямальского парламента.

Также Сергей Ямкин отметил, что решение любых стратегических задач по развитию Арктики, в том числе строительство Северного широтного хода, напрямую связано с инвестициями в человеческий капитал. Именно поэтому закрепление молодежи в высоких широтах, создание условий для жизни, работы и самореализации – важнейшая задача для северных регионов.

Например, Ямал разворачивает большой проект по строительству арендного жилья, который мотивирует профессионалов всех отраслей жить и работать в регионе. К 2028 году планируется сформировать около 100 тысяч квадратных метров такого жилья.