Синоптики прогнозируют в Тюмени дождь с грозой и сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

Тюменские синоптики дали неутешительный прогноз для любителей погреться на солнышке. По данным местного ЦГМС, завтра, 10 июня, днём повсеместно ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах стоит ждать грозы.

Кроме того, в этот день будет дуть ветер юго-восточного, юго-западного направления со скоростью 6 – 11 метров в секунду. При грозе его порывы днём достигнут 17 м/с.

– При усилении ветра нужно ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей, воздержаться от поездок на личном транспорте. На улице не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и слабозакрепленными конструкциями зданий и сооружений, а также не разводить открытый огонь, – посоветовали в Главном управлении МЧС России по региону, добавив, что в экстренных случаях надо звонить по единому телефону 112.

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