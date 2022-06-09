Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2022 11:52

Синоптики прогнозируют в Тюмени дождь с грозой и сильный ветер

Местные спасатели дали несколько рекомендаций, как вести себя в непогоду
Сергей Швецов
Синоптики прогнозируют в Тюмени дождь с грозой и сильный ветер.

Синоптики прогнозируют в Тюмени дождь с грозой и сильный ветер.

Фото: Вадим Бегун

Тюменские синоптики дали неутешительный прогноз для любителей погреться на солнышке. По данным местного ЦГМС, завтра, 10 июня, днём повсеместно ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах стоит ждать грозы.

Кроме того, в этот день будет дуть ветер юго-восточного, юго-западного направления со скоростью 6 – 11 метров в секунду. При грозе его порывы днём достигнут 17 м/с.

– При усилении ветра нужно ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей, воздержаться от поездок на личном транспорте. На улице не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и слабозакрепленными конструкциями зданий и сооружений, а также не разводить открытый огонь, – посоветовали в Главном управлении МЧС России по региону, добавив, что в экстренных случаях надо звонить по единому телефону 112.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.