В Тюмени подрядчики вышли на ремонт 55 дворовых территорий. Фото - Руслан Кухарук.

В Тюмени подрядчики вышли на ремонт 55 дворовых территорий. Во многих дворах уже выполнено почти 20% работ, сообщает мэр города Руслан Кухарук.

– Зона отдыха по улице Линейной готова на 60%! На месте, где ранее был пустырь, за дизайн-проект территории которого в 2021 году голосовали жители, сегодня сделано устройство водоотведения, проложены пешеходные дорожки, монтируется система освещения, устанавливаются малые архитектурные формы, – рассказал градоначальник.

Что касается дворов, то тут сначала заменяют сети. Только после этого специалисты приступают к устройству проездов, тротуаров, освещения, отмосткок, там, где надо, обновляют крыльцо с пандусом.

Кроме того, обязательно решается вопрос содержания зеленых насаждений, обустройства детских, спортивных, контейнерных площадок, парковочных мест. Во многих дворах предусмотрено водоотведение.

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