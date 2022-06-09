Тюменцам продали более 7 тысяч путевок по программе детского туристического кешбэка. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцам продали более 7 тысяч путевок по программе детского туристического кешбэка. Осталось еще 2 тысячи, передает информационный портал правительства региона.

– Родителям необходимо поторопиться с покупкой путевки, так как программа завершается досрочно в ночь на 15 июня. Наличие путевок можно посмотреть на сайте оздоровительных лагерей. Спрос на них в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели, – рассказали в ведомстве.

Кстати, на программу выделено 7,5 млрд рублей, что значительно больше, чем в прошлом году. На текущий момент почти вся сумма вернулась, в соответствии с условиями программы, на карточки родителей в виде 50% кешбэка.

Напомним, что отправить ребенка на отдых можно вплоть до конца сентября. Ограничений по количеству поездок по программе на одну семью нет.

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