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Здоровье9 июня 2022 10:18

Девочка и две женщины лечились от клещевого энцефалита в Тюменской области

Об этих случаях рассказали в пресс-службе местного департамента здравоохранения
Сергей Швецов
Девочка и две женщины лечились от клещевого энцефалита в Тюменской области.

Девочка и две женщины лечились от клещевого энцефалита в Тюменской области.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Девочка и две женщины лечились от клещевого энцефалита в Тюменской области. Об этих случаях рассказали в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

– Среди подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым риккетсиозом в инфекционном отделении областной больницы №м4 пролечено трое: девочка 16 лет из Ишимского района, 33-летняя жительница Викуловского района и 57-летняя женщина из Бердюжского района, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что на территории Ишима и прикрепленных к местной больнице районов клещи покусали уже 1 697 человек. На ишимской территории среди пострадавших от клещей 220 детей, из них 23 ребенка в возрасте до двух лет и двое до года.

Медики предупреждают: заболеваний, передаваемых клещами, много. В Тюменской области регистрируются клещевой риккетсиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека. Первые признаки этих заболеваний могут быть одинаковыми – это повышение температуры тела, головная боль и прочие.

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