Летние тренды Тюмени: спорт, салат и самокат. Фото: Предоставлено "КП"

Тюменцы стали внимательнее относиться к своему здоровью: в преддверии лета интерес к сайтам, посвященным правильному питанию и продаже спортивных товаров, увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив статистику обращений к соответствующим ресурсам.

Этой весной тюменцы в 1,5 раза чаще, чем в зимний период, заходили на сайты о полезной еде и заказывали готовые блюда на ресурсах, предлагающих комплексные программы сбалансированного питания. Пик интереса пришелся на май месяц, который предваряет сезон отпусков, в том числе пляжного отдыха.

Поддерживают спортивную форму жители региона и за счет активного отдыха на свежем воздухе. Согласно статистике МегаФона, в Тюмени значительно вырос спрос на самокаты – на 40% по сравнению с прошлым годом. Причем эта тенденция касается как сегмента аренды, так и покупки. Однако если популярность проката начала кратно увеличиваться еще в феврале, то на приобретение экологичного транспорта жители региона стали решаться только в марте.

Запросы на одежду и товары для спорта в мае увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На это могли повлиять отмена коронавирусных ограничений, желание вернуться к привычной форме, а также более осознанное отношение к своему состоянию после стресса, перенесенного во время локдауна.

Чаще всего тюменские поклонники здорового образа жизни обращаются к тематическим интернет-ресурсам при помощи смартфонов. На них приходится 95% всех посещений.