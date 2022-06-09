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Общество9 июня 2022 8:57

Маркетологи бесплатно консультируют тюменских предпринимателей

Центр «Мой бизнес» продолжает оказывать предпринимательскому сообществу консультации, направленные на решение практических ситуаций
Источник:kp.ru
Маркетологи бесплатно консультируют тюменских предпринимателей.

Маркетологи бесплатно консультируют тюменских предпринимателей.

Фото: c cайта 2ГИС

Представители бизнеса могут получить консультацию по разным аспектам развития бизнеса с точки зрения маркетинга. Например, поиск бизнес-ниш, интернет-маркетинг, ретейл и мерчандайзинг, продвижение в социальных сетях, работа с разными целевыми аудиториями и так далее.

Основные условия для получения услуги – относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом срок регистрации в качестве предпринимателя должен составлять более 3 месяцев, и не иметь задолженностей по налогам. Если предприниматель соответствует данным критериям, то может получить бесплатную онлайн-консультацию. Отставить заявку на получение услуги можно, перейдя по ссылке.

– Мы постоянно анализируем потребности бизнес-сообщества и собираем обратную связь о наших услугах. Мы получаем всё больше запросов о необходимости получения качественной консультации по маркетингу и продвижению, особенно в условиях ограниченности ресурсов, – прокомментировал руководитель центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области Дмитрий Утьев.

Добавим, что все услуги оказываются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».