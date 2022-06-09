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Происшествия9 июня 2022 9:29

Тюменка проткнула мужа ножом и сиганула в окно

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тюменка проткнула мужа ножом и сиганула в окно.

Тюменка проткнула мужа ножом и сиганула в окно.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции села Казанское Тюменской области обратились медики, которые сообщили, что из деревни Ельцово к ним доставили 49-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Оказалось, что дырку ему проделала собственная жена.

Потерпевший поссорился с 46-летней супругой во время распития алкоголя, они начали драться. В ходе драки женщина схватила кухонный нож и ударила им мужа, после чего выпрыгнула в окно.

– Потерпевший позвонил соседям, сообщил о произошедшем и потерял сознание. Соседи ломом взломали дверь частного дома, оказали первую помощь пострадавшему и вызвали скорую. Женщина созналась и раскаялась в содеянном, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемой следователем отдела МВД России по Казанскому району возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – десять лет лишения свободы. Ранее не судимая фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.