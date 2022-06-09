Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 июня 2022 года: заболели еще 9 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2022 года увеличилось на 9. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2022 года увеличилось на 9. Всего с начала пандемии ковид подхватил 191 821 человек.

По состоянию на 9 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 470 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 4 297 человек, это на 9,3% меньше в сравнении с 8 июня 2022 года. Выявлено 3 774 новых случая. Умерли за сутки 77 человек.