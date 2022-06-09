В Тобольске любителя краснокнижного осетра оштрафовали на 10 тысяч рублей. Фото - пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

На реке Иртыш в речном порту Тобольска транспортные полицейские задержали 48-летнего местного жителя. Мужчина позарился на рыбку, да только она оказалась краснокнижной.

В лодке задержанного стражи порядка нашли незаконное орудие лова – рыболовный фитиль, которым тот уже успел выловить одну особь сибирского осетра.

– Этот вид рыбы является особо ценным и занесен в Красную книгу Российской Федерации из-за неуклонного сокращения количества его численности. Ущерб, причиненный государству, составил 10 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

У нарушителя изъяли незаконный улов и запрещенные снасти. Как пояснил тоболяк, рыбу он выловил, чтобы ее самому скушать. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело.

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