На стройке на улице 50 лет Октября в Тюмени с высоты 4-го этажа упал 60-летний каменщик и скончался

На стройке по улице 50 лет Октября в Тюмени с высоты 4 этажа упал 60-летний каменщик и скончался. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели 60-летнего работника строительной организации по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Трагедия произошла 7 июня днем на территории строящегося жилого дома на улице 50 лет Октября.

– Здесь при проведении каменных работ 60-летний каменщик упал с высоты 4-го этажа строящегося дома, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия. Это случилось из-за нарушения неустановленным лицом правил безопасности при проведении строительных работ, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы, изъята вся необходимая документация.

В ходе расследования уголовного дела следователи намерены дать оценку действиям ответственных за технику безопасности на объекте людей. Расследование уголовного дела продолжается.

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