Погода на 10 июня 2022 года в Тюмени: синоптики обещают дождь с грозой

В Тюмени синоптики обещают дождь с грозой. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 10 июня, ожидается пасмурная погода. С самого утра начнет поливать дождик, к обеду он усилится, придет гроза.

Температура воздуха ночью плюс 11 – 12 градусов, днем ожидается 16 – 18 градусов, также со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 16 – 12 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

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