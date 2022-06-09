Губернатор Тюменской области анонсировал Прямую линию. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал прямую линию. Он намерен провести ее 21 июня в 17.00.

«Дорогие земляки! 21 июня проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканале «Тюменское время». О волнующих вас темах пишите в комментариях «ВКонтакте» и «Одноклассниках»», – предложил глава региона.

Кстати, еще можно оставить обращение на автоответчик – 8 (3452) 515-212.

На прошлой прямой линии, которая состоялась в декабре 2021 года, Александр Моор рассказывал, что в Тюменской области на 3,4% вырастут тарифы – с 1 июля 2022 года. Губернатор отметил, что предстоит пройти реконструкцию ряда сооружений, именно этим обусловлено это решение: «Мы согласовали это решение в антимонопольной службе».

Еще шла речь о том, что в Заводоуковске построят крытый ледовый каток до 2025 года. Сейчас разрабатывается проектная документация, определен участок для строительства объекта. Оно запланировано на 2023 – 2025 годы.

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