Нефтяник Барсуковского месторождения удостоен звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». Фото: Предоставлено "КП"

Оператору по добыче нефти и газа ООО «РН-Пурнефтегаз» Эдуарду Харитонову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». Церемония награждения состоялась в Салехарде в преддверии государственного праздника – Дня России. Нагрудный знак и удостоверение Эдуарду Алексеевичу вручил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Это событие, по словам нефтяника, стало для него одним из самых волнующих в жизни.

Фото предоставлено "КП".

Эдуард Алексеевич - потомственный нефтяник. Отец трудился буровиком, старший брат также работает оператором по добыче нефти и газа. Общий нефтяной стаж Эдуарда Харитонова – 35 лет, из них 17 лет отдано «РН-Пурнефтегазу» и Барсуковскому месторождению. Профессия оператора по добыче нефти и газа очень ответственная: ежедневно, в любую погоду, необходимо контролировать и обслуживать 20 скважин. Харитонову удаётся выполнять необходимый объём с превышением нормативного фонда на пять скважин. «Со скважинами отношения строишь, как с людьми, у каждой свой характер! Всегда с радостью еду на кустовые площадки с высокодебитными скважинами», – рассказал заслуженный нефтяник.