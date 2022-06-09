Банк Уралсиб в Челябинске провел круглый стол по ипотеке. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

На мероприятии, которое прошло в отеле ParkCity, присутствовали представители ведущих компаний-застройщиков и агентств недвижимости Челябинска, таких как ООО «РиэлСтройКом», СК «Никса», АН «Компаньон», АН «Дан Инвест», АН «Все знают», АН «Парк квартир», АН «Результат», «ANB Недвижимость», АН «Альфадом», АН «Инсайд», АН «Ваш участковый риелтор», АН «Квадратный метр», АН «Легион», АН «Сердце города», АН «Стрижи», АН «Форум», АН «Астория Недвижимость», АН «Империя», АН «Сделка 74», АН «Челсити», АН «А1», популярный кредитный блогер Vasilina_ref (Василина Коржавина) с командой и ряд других партнеров.

– Ипотека сегодня по-прежнему остается для Уралсиба одним из важных и значимых направлений развития бизнеса. Участие банка в льготных ипотечных госпрограммах является традиционным, – отметила в своем вступительном слове территориальный директор Челябинской территориальной дирекции Банка Уралсиб Елена Кукк. – Поэтому для нас было важно обсудить ситуацию на рынке и перспективы сотрудничества с ключевыми партнерами, получить обратную связь по тем новинкам, которые мы постоянно внедряем.

Участники круглого стола обсудили главный тренд 2022 года – кредитование залоговых квартир, а также льготные программы с субсидированной ставкой от 5,69% и с минимальным первоначальным взносом 15%, сервис «Неипотечный аккредитив», обеспечивающий проведение безопасных расчетов в сделках с любой недвижимостью, и электронную регистрацию, позволяющую проводить межрегиональные сделки удаленно. Особое внимание участники круглого стола уделили обсуждению отношений между банками и риелторами.

– Уралсиб отличает возможность рассмотрения нестандартных заявок, заинтересованность в поиске решения для клиента даже в самых сложных вопросах, поэтому этот банк так популярен среди наших клиентов, – поделилась Елена Вальдинтон, руководитель ипотечного направления АН «Парк Квартир». – Мы тоже постоянно растём и развиваемся вместе с нашими партнёрами, и такие встречи – это отличная возможность для продуктивного диалога между банком и риелторами.

Ипотека является одним из ключевых розничных продуктов Банка Уралсиб. В Челябинской территориальной дирекции портфель ипотечных кредитов на 1 мая превысил 2,35 млрд рублей. Более 500 семей Челябинской области только за последний год улучшили жилищные условия при поддержке Уралсиба.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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