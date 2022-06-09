Более полутора миллионов жителей УрФО проголосовали за объекты благоустройства. Фото - uralfo.gov.ru.

Более полутора миллионов жителей УрФО проголосовали за объекты благоустройства. Самыми активными в этом плане оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская и Свердловская области.

– Благодарю жителей Уральского федерального округа за активное участие в голосовании! Уверен, все проекты будут реализованы в лучшем виде. И территории, которые выбрали вы, сделают наши города и посёлки красивее, безопаснее и комфортнее! – отметил полпред Владимир Якушев.

Кстати, два парка в Екатеринбурге («Преображенский» и «Уралмаш»), а также сквер Ветеранов Магнитки в Магнитогорске получили наибольшую поддержку жителей среди пяти тысяч объектов, выставленных на голосование по всей стране.