В Тюмени 19 июня пройдет этап Чемпионата России по автокроссу на грузовиках. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени 19 июня пройдет этап чемпионата России по автокроссу на грузовиках. Соревнования откроют в 12.00 в Силкином логу возле села Кулаково по Ирбитскому тракту.

– На соревнования съедутся сильнейшие пилоты из Москвы, Рязани, Кургана, Екатеринбурга, Ульяновска, Самары, Красноярска и Читы. На старты одновременно выйдут до 10 многотонных автомобилей, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе получила знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Его известной в прошлом спортсменке вручил губернатор региона Александр Моор.

– Уже 12 лет она руководит спортивной федерацией. Добилась выдающихся результатов. Всё это время мы плодотворно сотрудничаем. Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей ее команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх, – отметил глава региона.

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