СУЭНКО оценила студентов по стандартам WorldSkills. Фото - "СУЭНКО".

В ТИУ началась аттестация по программам высшего и среднего профессионального образования в формате демоэкзаменов по стандартам WorldSkills Russia. Совместно с другими экспертами ведущий инженер СУЭНКО Юрий Калабин оценил знания и практические навыки студентов в компетенции «Электромонтаж».

Эксперты оценивали навыки работы с электрооборудованием: принципы безопасной работы с электроустановками, коммуникацию, способности в области монтажа и поиска неисправностей. По мнению Юрия Калабина, особенно хорошо участники справились с модулем «Программирование», где необходимо было создать программу управления реле.

– Демонстрационный экзамен – это идеальная площадка для погружения студентов в реальные условия работы. Теория всегда останется теорией. Только практика сделает энергетика востребованным профессионалом, – считает Юрий Калабин.

Событие прошло в рамках соглашения между Тюменским индустриальным университетом, тюменскими ссузами и СУЭНКО. Участие СУЭНКО в экспертной комиссии помогает независимой оценке качества подготовки будущих энергетиков.