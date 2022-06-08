Тюменцы могут подать заявку на участие в просветительской премии «Знание». Фото: Предоставлено "КП"

Тюменцы могут подать заявку на участие в просветительской премии «Знание». Сделать это следует до 17 июля на сайте premiya.znanierussia.ru.

– Подать заявку на участие может любой человек или компания, ведущие активную просветительскую деятельность. Номинировать на премию «Знание» можно не только себя, но и других: учителей, блогеров, СМИ, общественных и государственных деятелей и других, – сообщают организаторы.

Лучших просветителей определят в 13 номинациях и пригласят в Москву. Там они сами расскажут о своей деятельности почетному жюри. Объявление лауреатов премии «Знание» пройдет на торжественной церемонии награждения в декабре. Всего будут определены 22 лауреата.

СПРАВКА «КП»

Просветительская премия «Знание» – главная просветительская премия России, которая учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения.