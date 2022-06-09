На Лесобазе в Тюмени молодой рецидивист украл у ребенка самокат. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 3 Тюмени обратилась женщина, которая заявила, что из подъезда многоэтажного дома на улице Судостроителей неизвестный украл принадлежащий ей детский самокат. В минувшем году заявительница приобрела его для своего сына за шесть тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска осмотрели место происшествия, установили свидетелей и задержали 21-летнего жителя района Лесобаза, ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью и мошенничество. Молодой человек признался, что вечером похитил не пристегнутый противоугонным устройством самокат.

– Он сдал его в комиссионный магазин, расположенный неподалеку от места кражи. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Самокат полицейские изъяли и вернули потерпевшей.