В Тюменской области грибники натолкнулись на медведя: «Крупный, не медвежонок!»

В Тюменской области грибники натолкнулись на медведя. Фото - Ольга Богомякова.

В Тюменской области грибники натолкнулись на медведя. По словам Ольги Богомяковой, которая опубликовала соответствующую фотографию в социальных сетях, животное выскочило на дорогу перед их автомобилем.

«В сторону Бухтала (село в Нижнетавдинском районе. – Прим. ред.) за грибочками аккуратнее гоняйте, мы встретили там медведя. Фото увеличено, медведь крупный, не медвежонок», – рассказала женщина.

Оказывается, медведей тут видят не первый раз. «Да, есть они там. На болоте Ишимбай живут. И медвежьи тропы вокруг Бухтала и Новопокровки», – сообщил Данияр Жардемов. Он показал фотографию – на ней медвежьи следы. Мужчина уверяет, что фото сделано за Ахманами (эта деревня входит в состав Бухтальского сельского поселения) в 2020 году.

Фото - Данияр Жардемов.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал» писала, что на Ямале произошел забавный (только не для его участников) случай. Двое мужчин поехали на рыбалку на реку Хамбияху, что в Надымском районе. Они и подумать тогда не могли, с кем им придется столкнуться. Рядом с ними спокойно прогуливался… медведь. Несмотря на то, что косолапый только проснулся и не проявлял агрессии, перепуганные рыбаки все же вызвали спасателей.

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