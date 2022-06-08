Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 10:37

В День России в Тюмени «Мост Дружбы» перекроет улицу Орджоникидзе

Горожанам показали пути объезда
Сергей Швецов
В День России в Тюмени «Мост Дружбы» перекроет улицу Орджоникидзе.

В День России в Тюмени «Мост Дружбы» перекроет улицу Орджоникидзе.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 12 июня, в День России, перекроют улицу Орджоникидзе (на участке от улицы Герцена до улицы Ленина). Движение запретят с утра до 11 часов вечера.

– Здесь будут проводить культурно-массовое мероприятие «Мост Дружбы», – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве попросили участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и подсказали пути объезда – это улицы Ленина и Герцена.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.