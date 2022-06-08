В День России в Тюмени «Мост Дружбы» перекроет улицу Орджоникидзе. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 12 июня, в День России, перекроют улицу Орджоникидзе (на участке от улицы Герцена до улицы Ленина). Движение запретят с утра до 11 часов вечера.

– Здесь будут проводить культурно-массовое мероприятие «Мост Дружбы», – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве попросили участников дорожного движения заранее планировать маршрут движения и подсказали пути объезда – это улицы Ленина и Герцена.

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